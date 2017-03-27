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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114047 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129305 просмотра

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11 марта, 14:39 • 137498 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120441 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106808 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107733 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Порошенко подписал закон о е-декларировании военных и антикоррупционеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается установить, что действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" не распространяется на военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военной службы по контракту лиц младшего офицерского состава, военной службы (обучения) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе и военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки.

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Напомним, что 24 марта Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект об электронном декларировании доходов руководителей общественных антикоррупционных организаций и отмену е-деклараций для большинства военнослужащих. Проект постановления поддержали только 46 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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