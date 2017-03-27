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П.Порошенко обговорив з громадськими активістами зміни до закону про е-декларування

П.Порошенко обговорив з громадськими активістами зміни до закону про е-декларування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Петро Порошенко домовився під час зустрічі з громадськими активістами створити робочу групу для опрацювання змін до закону про електронне декларування. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

“Оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, за пропозицією Президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації Президента з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, П.Порошенко наголосив на підтримці ініціатив неурядових організацій у сфері боротьби з корупцією. Він звернув увагу на неприпустимість будь-якого політичного тиску чи обмежень діяльності неурядових організацій в Україні.

Також на зустрічі Президент наголосив на важливості підписання цього закону через необхідність врахування інтересів сотень тисяч військовослужбовців, які зараз захищають Україну від російської агресії.

Нагадаємо, Рада зобов’язала керівників громадських об'єднань подавати е-декларації.

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