П.Порошенко обсудил с общественными активистами изменения в закон о е-декларировании

"Поскольку обязательства для заполнения электронных деклараций представителями общественных организаций появляется только с 2018 года, по предложению Президента Украины, стороны договорились создать рабочую группу с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации Президента с целью разработки согласованных изменений в этот закон", - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко отметил поддержку инициатив неправительственных организаций в сфере борьбы с коррупцией. Он обратил внимание на недопустимость любого политического давления или ограничений деятельности неправительственных организаций в Украине.

Также на встрече Президент подчеркнул важность подписания этого закона из-за необходимости учета интересов сотен тысяч военнослужащих, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии.

Напомним, Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации .