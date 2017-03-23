Рада зобов’язала керівників громадських об'єднань подавати е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада зобов’язала подавати електронні декларації осіб, які отримують кошти в рамках реалізації програм стосовно запобігання корупції. Парламентарі 266 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що електронні декларації мають подавати фізичні особи, які:
— отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);
— систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, — якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;
— є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та /або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.
Як повідомляв УНН, Антикорупційний комітет рекомендував Раді дозволити не декларувати доходи рядовим військовослужбовцям.