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Антикорупційний комітет не зобов’язав працівників ЗМІ подавати е-декларації — Є.Соболєв

Антикорупційний комітет не зобов’язав працівників ЗМІ подавати е-декларації — Є.Соболєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції вніс у законопроект про внесення змін до ст.3 Закону про запобігання корупції правку про порядок подачі е-декларацій працівниками ЗМІ, однак не зобов’язав їх це робити. Про це повідомив журналістам голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв, передає кореспондент УНН.

“Правки — це катастрофа, я не знаю, як тепер виходити з цієї ситуації. Через бажання, давайте хоч щось погане зробимо люди (члени комітету - ред.) проголосували за правку, яка неможлива”, — сказав Є.Соболєв.

За його словами, ініціатива Т.Чорновіл про зобов’язання власників, редакторів, головних редакторів та учасників ЗМІ подавати електронні декларації не була підтримана комітетом.

При цьому комітет підтримав технічну правку, яка описує процедуру подачі цими особами е-декларацій.

“В результаті у нас тепер закон з хворобою... Тобто ми їх не маємо жодного шансу змусити подавати е-декларації, але в результаті маємо поправку, яка описує процедуру”, — сказав Є.Соболєв.

Він додав, що як голова комітету рекомендуватиме ВРУ відхилити обидві ці поправки.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний комітет рекомендував Раді дозволити не декларувати доходи рядовим військовослужбовцям.

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