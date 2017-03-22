Антикоррупционный комитет не обязал работников СМИ подавать е-декларации — Е.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции внес в законопроект о внесении изменений в ст. 3 Закона о предотвращении коррупции правку о порядке подачи электронной декларации работниками СМИ, однако не обязал их это делать. Об этом сообщил журналистам глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, передает корреспондент УНН.
"Правки - это катастрофа, я не знаю, как теперь выходить из этой ситуации. Из-за желания, давайте хоть что-то плохое сделаем люди (члены комитета - ред.) проголосовали за поправку, которая невозможна", - сказал Е.Соболев.
По его словам, инициатива Т.Черновол об обязательствах владельцев, редакторов, главных редакторов и участников СМИ подавать электронные декларации не была поддержана комитетом.
При этом комитет поддержал техническую правку, которая описывает процедуру подачи этими лицами е-деклараций.
"В результате у нас теперь закон с болезнью... То есть мы их не имеем никакого шанса заставить подавать е-декларации, но в результате имеем поправку, которая описывает процедуру", - сказал Е.Соболев.
Он добавил, что как глава комитета будет рекомендовать ВРУ отклонить обе эти поправки.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде разрешить не декларировать доходы рядовым военнослужащим.