Антикоррупционный комитет не обязал работников СМИ подавать е-декларации — Е.Соболев

"Правки - это катастрофа, я не знаю, как теперь выходить из этой ситуации. Из-за желания, давайте хоть что-то плохое сделаем люди (члены комитета - ред.) проголосовали за поправку, которая невозможна", - сказал Е.Соболев.

По его словам, инициатива Т.Черновол об обязательствах владельцев, редакторов, главных редакторов и участников СМИ подавать электронные декларации не была поддержана комитетом.

При этом комитет поддержал техническую правку, которая описывает процедуру подачи этими лицами е-деклараций.

"В результате у нас теперь закон с болезнью... То есть мы их не имеем никакого шанса заставить подавать е-декларации, но в результате имеем поправку, которая описывает процедуру", - сказал Е.Соболев.

Он добавил, что как глава комитета будет рекомендовать ВРУ отклонить обе эти поправки.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде разрешить не декларировать доходы рядовым военнослужащим.