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Антикорупційний комітет рекомендує Раді дозволити не декларувати доходи рядовим військовослужбовцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції прийняв рішення рекомендувати парламенту ухвалити вцілому законопроект 6172 "Про внесення змін до ст 3 Закону України Про запобігання корупції". Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні комітету, передає кореспондент УНН.

"Ми повністю звільняємо від декларування солдатів, сержантів і курсантів. Є єдине виключення, коли такий військовослужбовець одночасно займає посаду, що вимагає від нього декларування майна його родини", - сказав Є.Соболєв.

Крім того законопроект не торкнеться вимоги декларувати доходи та майно вищими офіцерами.

"Всі від рівня майора і вище мають декларувати завжди майно своєї родини згідно закону", - уточнив він.

Для тих, хто перебуває в зоні бойових дій, як в межах діючої АТО, так і в межах і можливого оголошення війни чи воєнного стану, буде створена спеціальна процедура.

"Якщо військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій, він не подає декларацію до того моменту поки він не повертається до місця служби або не завершує цю службу. Після цього в нього є три місяці для того щоб подати свою декларацію",- пояснив Є.Соболєв.

Зокрема комітет пропонує змінити назву законопроекту на "Про внесення змін до Закону України Про запобігання корупції".

Як повідомляв УНН, НАЗК на другому етапі е-декларування очікує до 1,5 млн декларантів.

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