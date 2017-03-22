Антикоррупционный комитет рекомендует Раде разрешить не декларировать доходы рядовым военнослужащим

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции принял решение рекомендовать парламенту принять в целом законопроект 6172 "О внесении изменений в ст 3 Закона Украины О предотвращении коррупции". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Мы полностью освобождаем от декларирования солдат, сержантов и курсантов. Есть единственное исключение, когда такой военнослужащий одновременно занимает должность, требующую от него декларирования имущества его семьи", - сказал Е.Соболев.

Кроме того законопроект не коснется требования декларировать доходы и имущество высшими офицерами.

"Все от уровня майора и выше должны декларировать всегда имущество своей семьи согласно закону", - уточнил он.

Для тех, кто находится в зоне боевых действий, как в рамках действующей АТО, так и в пределах и возможного объявления войны или военного положения, будет создана специальная процедура.

"Если военнослужащий находится в зоне боевых действий, он не подает декларацию до того момента пока он не возвращается к месту службы или не завершает эту службу. После этого у него есть три месяца для того чтобы подать свою декларацию", - пояснил Е.Соболев.

В частности комитет предлагает изменить название законопроекта на "О внесении изменений в Закон Украины О предотвращении коррупции".

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