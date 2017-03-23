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Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации

Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации

Киев • УНН

 • 10291 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада обязала подавать электронные декларации лиц, получающих средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции. Парламентарии 266 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Предполагается, что электронные декларации должны подавать физические лица, которые:

- получают средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой ( проектом);

- систематически, в течение года, выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторинга антикоррупционной политики в Украине, подготовки предложений по вопросам формирования, реализации такой политики - если финансирование (оплата) таких работ, услуг осуществляется непосредственно или через третьих лиц за счет технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции;

- являются руководителями или входят в состав высшего органа управления, других органов управления общественных объединений, других предпринимательских обществ, осуществляющих, связанную с предотвращением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторингом антикоррупционной политики в Украине, подготовкой предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, и/или участвуют, привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением, противодействием коррупции.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде разрешить не декларировать доходы рядовым военнослужащим.

Украинские Национальные Новости

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