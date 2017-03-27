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П.Порошенко підписав закон щодо е-декларування військових та антикорупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до законопроекту пропонується встановити, що дія Закону України “Про запобігання корупції” не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Порошенко обговорив з громадськими активістами зміни до закону про е-декларування

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування результатів голосування за законопроект про електронне декларування доходів керівників громадських антикорупційних організацій і скасування е-декларацій для більшості військовослужбовців. Проект постанови підтримали лише 46 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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