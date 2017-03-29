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В НАЗК роз'яснили зміни щодо подання декларацій

В НАЗК роз'яснили зміни щодо подання декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції прокоментувало зміни до ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб". Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

Сьогодні опубліковано Закон України від 23 березня 2017 року № 1975-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб”. Вже сьогодні можна дійти наступних висновків:

Для осіб, які вже подавали електронні декларації, термін подання декларації за 2016 рік не змінився, тобто, до 1 квітня 2017 року;
Для осіб, які вперше подають щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, строк подання декларації Законом подовжено до 01 травня 2017 року;
Законом передбачено, що особи, яких цим Законом віднесено до суб’єктів електронного декларування, подаватимуть декларації за 2017 рік до 01 квітня 2018 року.

В НАЗК зазначили, що триває робота над детальним аналізом Закону, який набирає чинності завтра, 30 березня 2017 року, і за її результатами одразу будуть надані детальні коментарі.

Як повідомляв УНН, П.Петренко попросив службовців, які реєструють е-декларації вперше, подати їх після 1 квітня.

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