П.Петренко попросив службовців, які реєструють е-декларації вперше, подати їх після 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко звернувся з проханням до державних службовців, які подають електронні декларації вперше, розпочати реєструвати свої документи з 1 квітня 2017 року. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я звертаюся до тих державних службовців, які подають декларацію вперше, це ті, хто не подавали декларації на першій хвилі — до 1 вересня минулого року. Згідно зі змінами до закону, строк подачі ваших декларацій продовжено до 2 травня. Я вас прошу у зв’язку з тією ситуацією, яка склалася, дайте можливість подати декларації колегам, які повинні подати ці декларації до 1 квітня”, — сказав міністр.
П.Петренко попросив тих осіб, які подають декларації вперше, розпочати їхнє подання після 1 квітня для того, щоб зараз близько 100 тис. держслужбовців змогли подати свої електронні документи.
Як повідомляв УНН, Мін’юст проситиме ВР не притягувати до відповідальності тих, хто не встигне подати е-декларації.