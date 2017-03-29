П.Петренко попросив службовців, які реєструють е-декларації вперше, подати їх після 1 квітня

“Я звертаюся до тих державних службовців, які подають декларацію вперше, це ті, хто не подавали декларації на першій хвилі — до 1 вересня минулого року. Згідно зі змінами до закону, строк подачі ваших декларацій продовжено до 2 травня. Я вас прошу у зв’язку з тією ситуацією, яка склалася, дайте можливість подати декларації колегам, які повинні подати ці декларації до 1 квітня”, — сказав міністр.

П.Петренко попросив тих осіб, які подають декларації вперше, розпочати їхнє подання після 1 квітня для того, щоб зараз близько 100 тис. держслужбовців змогли подати свої електронні документи.

Як повідомляв УНН, Мін’юст проситиме ВР не притягувати до відповідальності тих, хто не встигне подати е-декларації.