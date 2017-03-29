Мін’юст проситиме ВР не притягувати до відповідальності тих, хто не встигне подати е-декларації

“Ті люди, які з об’єктивних причин не зможуть подати декларацію, і це буде зафіксовано. Ми підіб’ємо відповідні підсумки станом на 31 березня. На наступному тижні ми вийдемо з відповідною ініціативою до українського парламенту, щоб ці люди не притягалися до кримінальної відповідальності, тому що в їхніх діях фактично немає вини”, — наголосив він.

П.Петренко підкреслив, що Мін’юст не допустить безпідставного притягнення до відповідальності тих декларантів, які добросовісно заповнили чернетки і подали всю інформацію, але з об’єктивних причин не змогли направити декларацію в систему.

Нагадаємо, на сьогодні до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано близько 1,4 млн декларативних документів.

Нагадаємо, 29 березня зранку реєстр е-декларацій не працював.