Мін’юст проситиме ВР не притягувати до відповідальності тих, хто не встигне подати е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство юстиції України на наступному тижні планує звернутися до Верховної Ради з документом, який дозволить не притягувати до відповідальності тих осіб, які не встигли подати свої декларації до 1 квітня, але заповнили чернетки у реєстрі. Про це сказав сьогодні на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Ті люди, які з об’єктивних причин не зможуть подати декларацію, і це буде зафіксовано. Ми підіб’ємо відповідні підсумки станом на 31 березня. На наступному тижні ми вийдемо з відповідною ініціативою до українського парламенту, щоб ці люди не притягалися до кримінальної відповідальності, тому що в їхніх діях фактично немає вини”, — наголосив він.
П.Петренко підкреслив, що Мін’юст не допустить безпідставного притягнення до відповідальності тих декларантів, які добросовісно заповнили чернетки і подали всю інформацію, але з об’єктивних причин не змогли направити декларацію в систему.
Нагадаємо, на сьогодні до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано близько 1,4 млн декларативних документів.
Нагадаємо, 29 березня зранку реєстр е-декларацій не працював.