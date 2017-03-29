Реєстр е-декларацій досі не працює
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на ранок середи не працює. У Національному агентстві з питань запобігання корупції запланували завершити роботи, необхідні для функціонування реєстру, до ранку 29 березня. Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає УНН.
"Реєстр не працює", - сказано у полі, за яким можна перейти на реєстр е-декларацій з сайту НАЗК.
Як і напередодні, вказано, що "проводяться технічні роботи".
При цьому у НАЗК повідомили, що планують відновити роботу реєстру до ранку середи, 29 березня.
"За результатами робочої наради 28 березня 2017 року за участі представників адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (далі - ІТС Реєстр) Державного підприємства “Українські спеціальні системи”, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національного агентства з питань запобігання корупції для забезпечення функціонування ІТС Реєстр було погоджено у найкоротший термін збільшити продуктивність системи збереження даних. Усі роботи планується завершити до ранку 29 березня 2017 року", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК закликали "суб’єктів декларування, які ще не подали електронні декларації, з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, та після відновлення роботи ІТС Реєстр виконати свій обов’язок".
Нагадаємо, посадовці скаржаться, що не можуть подати е-декларації через збої.