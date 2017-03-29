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Реестр э-деклараций до сих пор не работает

Реестр э-деклараций до сих пор не работает

Киев • УНН

 • 19099 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на утро среды не работает. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции запланировали завершить работы, необходимые для функционирования реестра, до утра 29 марта. Об этом сообщается на сайте НАПК, передает УНН.

"Реестр не работает", - сказано в поле, с помощью которого можно перейти на реестр э-деклараций с сайта НАПК.

Как и накануне, указано, что "проводятся технические работы".

При этом в НАПК сообщили, что планируют восстановить работу реестра до утра среды, 29 марта.

"По результатам рабочего совещания 28 марта 2017 года при участии представителей администратора информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (далее - ИТС Реестр) Государственного предприятия "Украинские специальные системы", Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции для обеспечения функционирования ИТС Реестр было согласовано в кратчайшие сроки увеличить производительность системы хранения данных. Все работы планируется завершить к утру 29 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

В НАПК призвали "субъектов декларирования, которые еще не подали электронные декларации, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, и после возобновления работы ИТС Реестр выполнить свой долг".

Напомним, чиновники жалуются, что не могут подать электронной декларации из-за сбоев.

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