Минюст будет просить ВР не привлекать к ответственности тех, кто не успеет подать э-декларации

“Те люди, которые по объективным причинам не смогут подать декларацию, и это будет зафиксировано. Мы подведем соответствующие итоги по состоянию на 31 марта. На следующей неделе мы выйдем с соответствующей инициативой в украинский парламент, чтобы эти люди не привлекались к уголовной ответственности, так как в их действиях фактически нет вины”, — подчеркнул он.

П.Петренко подчеркнул, что Минюст не допустит необоснованного привлечения к ответственности тех декларантов, которые добросовестно заполнили черновики и подали всю информацию, но по объективным причинам не смогли направить декларацию в систему.

Напомним, сегодня в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано около 1,4 млн декларативных документов.

Напомним, 29 марта утром реестр е-деклараций не работал.