П.Петренко попросил служащих, которые регистрируют э-декларации впервые, подать их после 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко обратился с просьбой к государственным служащим, которые подают электронные декларации впервые, начать регистрировать свои документы с 1 апреля 2017 года. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент УНН.
“Я обращаюсь к тем государственным служащим, которые подают декларацию впервые, это те, кто не подавали декларации на первой волны — до 1 сентября прошлого года. Согласно изменениям в закон, срок подачи ваших деклараций продлен до 2 мая. Я вас прошу в связи с той ситуацией, которая сложилась, дайте возможность подать декларации коллегам, которые должны подать эти декларации до 1 апреля”, - сказал министр.
П.Петренко попросил тех лиц, которые подают декларации впервые, начать их представление после 1 апреля для того, чтобы сейчас около 100 тыс. госслужащих смогли представить свои электронные документы.
Как сообщал УНН, Минюст будет просить ВР не привлекать к ответственности тех, кто не успеет подать электронной декларации до 1 апреля.