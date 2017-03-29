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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАПК разъяснили изменения по представлению деклараций

Киев • УНН

 • 24704 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции прокомментировал изменения в ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Сегодня опубликован Закон Украины от 23 марта 2017 № 1975-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц". Уже сегодня можно прийти к следующим выводам:

Для лиц, которые уже подавали электронные декларации, срок подачи декларации по 2016 не изменился, то есть до 1 апреля 2017;
Для лиц, которые впервые подают ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, срок подачи декларации Законом продлен до 1 мая 2017;
Законом предусмотрено, что лица, которых этим законом отнесено к субъектам электронного декларирования, будут подавать декларации за 2017 до 01 апреля 2018 года.

В Назка отметили, что продолжается работа над детальным анализом Закона, который вступает в силу завтра, 30 марта 2017 года, и по ее результатам сразу будут предоставлены подробные комментарии.

Как сообщал УНН, П.Петренко попросил служащих, регистрируют электронной декларации впервые, представить их после 1 апреля.

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