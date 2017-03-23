На строкову службу до ЗСУ призвуть більше 14 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні - травні 2017 року буде призвано 14 135 громадян, передає УНН з посиланням на прес-службі Міністерства оборони України.
Уряд затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову у квітні-травні 2017 року.
Відповідне Розпорядження №185-р “Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — травні 2017 року” 22 березня ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.
Із них у Збройних Силах України служитимуть 9 тисяч 135 осіб, у Нацгвардії — 4 200 осіб, у Держспецслужбі транспорту — 800 осіб.
Обсяг видатків, необхідних для проведення призову, затверджений у сумі 46 мільйонів 55 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий.