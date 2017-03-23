На срочную службу в ВСУ призовут более 14 тыс. граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и других военных формированиях в апреле - мае 2017 года будет призвано 14 135 граждан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Правительство утвердило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва в апреле-мае 2017 года.
Соответствующее распоряжение №185-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - мае 2017 года" 22 марта принято на заседании Кабинета Министров Украины.
Из них в Вооруженных Силах Украины будут служить 9 135 человек, в Нацгвардии - 4 200 человек, в Госспецслужбе транспорта - 800 человек.
Объем средств, необходимых для проведения призыва, утвержден в сумме 4,655 млн гривен.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.