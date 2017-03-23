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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125867 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134804 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127509 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119340 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106672 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107671 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103960 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На срочную службу в ВСУ призовут более 14 тыс. граждан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. На срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и других военных формированиях в апреле - мае 2017 года будет призвано 14 135 граждан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Правительство утвердило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва в апреле-мае 2017 года.

Соответствующее распоряжение №185-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - мае 2017 года" 22 марта принято на заседании Кабинета Министров Украины.

Из них в Вооруженных Силах Украины будут служить 9 135 человек, в Нацгвардии - 4 200 человек, в Госспецслужбе транспорта - 800 человек.

Объем средств, необходимых для проведения призыва, утвержден в сумме 4,655 млн гривен.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.

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