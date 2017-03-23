За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий

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КИЇВ. 23 березня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 84 рази обстріляли позиції українських військових. За добу один військовий загинув, ще одного було поранено, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

У районі проведення АТО ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників.

За минулу добу загалом зафіксовано 84 обстріли.

На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів українських позицій зафіксовано під Широкиним, захисників якого ворог обстрілював з мінометів 120 мм та 82 мм калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З артилерійських систем калібру 122 мм та РСЗВ “Град —П”, противник вів вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. Під Павлополем, Лебединським, Гнутовим та Чермаликом ворог застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. У Марїнці наші позиції обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку найбільш гарячою точкою була Авдіївка, оборонців якої російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з мінометів, гранатометів, кулеметів, та протитанкових ракетних комплексів. Під Зайцевим по позиціям українських захисників ворог застосував ствольну артилерію калібру 152 мм. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗС України під Луганським, Троїцьким та Верхньоторецьким.

На Луганському напрямку найбільших ударів ворога зазнали захисники Новозванівки, яку російські найманці обстрілювали з 120 мм мінометів, гранатометів та кулеметів. По позиціям у районі Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а під станицею Луганською — з гранатометів та стрілецької зброї.

Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч.

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