За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

В районе проведения АТО ситуация остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции украинских защитников.

За минувшие сутки в целом зафиксировано 84 обстрела.

На Мариупольском направлении больше всего обстрелов украинских позиций зафиксировано в Широкино, защитников которого враг обстреливали из минометов 120 мм и 82 мм калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С артиллерийских систем калибра 122 мм и РСЗО "Град-П", противник вел огонь по опорным пунктам украинских морпехов вблизи Водяного. Под Павлополем, Лебединским, Гнутово и Чермалыком враг применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинке наши позиции обстреливал вражеский снайпер.

На Донецком направлении наиболее горячей точкой была Авдеевка, защитников которой российско-террористические подразделения обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. Под Зайцевым по позициям украинских защитников враг применил ствольную артиллерию калибра 152 мм. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам ВС Украины под Луганским, Троицким и Верхнеторецком.

На Луганском направлении наибольших ударов врага понесли защитники Новозвановки, которую российские наемники обстреливали со 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. По позициям в районе Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а под Станицей Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.

Учитывая ситуацию, украинские военные открывали огонь в ответ.