У реєстрі наразі понад 1 млн 31 тис. е-декларацій - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 15:40 31 березня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зареєстровано 1 млн 31 тис 534 електронних декларацій. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook НАЗК, передає УНН.
“Станом на 15:40 в Реєстрі 1 млн 31 тис. 534 е-декларацій”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всього зареєстровано користувачів — 1 млн 108 тис. 93, всього документів — 1 млн 167 тис. 173, декларацій щорічних за 2016 рік — 825 тис. 772, всього документів за 2016 рік — 1 млн 31 тис. 534.
Як повідомляв УНН, НАЗК завершить перевірку перших е-декларацій до кінця квітня.