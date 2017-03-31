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НАЗК завершить перевірку перших е-декларацій до кінця квітня - Н.Корчак

НАЗК завершить перевірку перших е-декларацій до кінця квітня - Н.Корчак

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Перевірка перших електронних декларацій завершиться до кінця квітня. Про це під час брифінгу повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.

"Починаючи з першого рішення, яке було прийняте, ми очікуємо перші результати перевірок, тобто ми запустили цей етап, наприкінці квітня", - заявила Н.Корчак.

За її словами, перші рішення щодо затвердження результатів перевірок НАЗК почне ухвалювати з квітня.

Як передавав УНН, Прем'єр виступив за модернізацію системи електронного декларування.

Українські Національні Новини

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