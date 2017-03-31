НАПК завершит проверку первых э-деклараций до конца апреля - Н.Корчак

"Начиная с первого решения, которое было принято, мы ожидаем первые результаты проверок, то есть мы запустили этот этап, в конце апреля", - заявила Н.Корчак.

По ее словам, первые решения об утверждении результатов проверок НАПК начнет принимать с апреля.

Как сообщал УНН, Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования.