НАПК завершит проверку первых э-деклараций до конца апреля - Н.Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Проверка первых электронных деклараций завершится до конца апреля. Об этом во время брифинга сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"Начиная с первого решения, которое было принято, мы ожидаем первые результаты проверок, то есть мы запустили этот этап, в конце апреля", - заявила Н.Корчак.
По ее словам, первые решения об утверждении результатов проверок НАПК начнет принимать с апреля.
Как сообщал УНН, Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования.