Прем'єр виступив за модернізацію системи електронного декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд шукатиме рішення, які дозволять забезпечити технічне функціонування системи електронного декларування, не допустять її руйнації, а згодом стануть основою модернізації. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки в Житомирську область, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Зараз треба вирішувати, яким чином підтримувати технічно систему, її модернізувати. Ми зробили цей крок, започаткували в країні електронне декларування, зробили це правильно", - наголосив В.Гройсман.
Разом з тим він нагадав, що вчора, 29 березня, запросив Наталію Корчак, керівника Національного агентства з питань запобігання корупції, яке опікується системою е-декларування, на засідання Уряду, аби обговорити проблеми функціонування системи електронного декларування, "почути, у чому проблема, і дізнатися, чим допомогти".
"Питання у тому, що ми виділили і бюджет, і приміщення, - все, що потрібно - треба просто взяти і навести лад у тому питанні, яке стосується електронного декларування", - наголосив Глава Уряду.
За словами В.Гройсмана, минулого року Уряд виділив 27 млн грн на модернізацію системи. Натомість, гроші не освоєні, не були навіть оголошені тендери. Тож головна причина зриву роботи системи електронного декларування, на думку Прем’єр-міністра, – неготовність керівника Агентства керувати таким процесом. Cаме тому керівництво НАЗК мало б визнати свою некомпетентність.
Як повідомляв УНН, керівництво МВФ збереться на засідання по траншу для України.