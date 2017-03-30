Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования

"Сейчас надо решать, каким образом поддерживать технически систему, ее модернизировать. Мы сделали этот шаг, начали в стране электронное декларирование, сделали это правильно", - подчеркнул В.Гройсман.

Вместе с тем он напомнил, что вчера, 29 марта, пригласил Наталью Корчак, руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое занимается системой электронной декларирования, на заседание правительства, чтобы обсудить проблемы функционирования системы электронного декларирования, "услышать, в чем проблема, и узнать, чем помочь ".

"Вопрос в том, что мы выделили и бюджет, и помещение, - все, что нужно - надо просто взять и навести порядок в этом вопросе, который касается электронного декларирования", - подчеркнул глава правительства.

По словам В.Гройсман, в прошлом году правительство выделило 27 млн ​​грн на модернизацию системы. Зато деньги не освоены не были даже объявлены тендеры. Поэтому главная причина срыва работы системы электронного декларирования, по мнению премьер-министра, - неготовность руководителя Агентства управлять таким процессом. Именно поэтому руководство НАПК должно признать свою некомпетентность.

Как сообщал УНН, руководство МВФ соберется на заседание по траншу для Украины.