Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61814 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107304 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164835 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121000 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119316 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105231 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107289 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103749 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156611 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования

Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования

Киев  •  УНН

 • 8657 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Правительство будет искать решения, которые позволят обеспечить техническое функционирование системы электронного декларирования, не допустят ее разрушения, а впоследствии станут основой модернизации. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Сейчас надо решать, каким образом поддерживать технически систему, ее модернизировать. Мы сделали этот шаг, начали в стране электронное декларирование, сделали это правильно", - подчеркнул В.Гройсман.

Вместе с тем он напомнил, что вчера, 29 марта, пригласил Наталью Корчак, руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое занимается системой электронной декларирования, на заседание правительства, чтобы обсудить проблемы функционирования системы электронного декларирования, "услышать, в чем проблема, и узнать, чем помочь ".

"Вопрос в том, что мы выделили и бюджет, и помещение, - все, что нужно - надо просто взять и навести порядок в этом вопросе, который касается электронного декларирования", - подчеркнул глава правительства.

По словам В.Гройсман, в прошлом году правительство выделило 27 млн ​​грн на модернизацию системы. Зато деньги не освоены не были даже объявлены тендеры. Поэтому главная причина срыва работы системы электронного декларирования, по мнению премьер-министра, - неготовность руководителя Агентства управлять таким процессом. Именно поэтому руководство НАПК должно признать свою некомпетентность.

Как сообщал УНН, руководство МВФ соберется на заседание по траншу для Украины.

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