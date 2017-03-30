Керівництво МВФ збереться на засідання по траншу для України - В.Гройсман

"Вчора я завершив переговори з керівництвом МВФ і сьогодні буде об'явлено про те, що вони оголошують засідання - це добра новина для України. Нам потрібно відновлювати українську економіку", - повідомив В.Гройсман.

Нагадаємо, 30 березня прем'єр-міністр В.Гройсман повідомив, що міністерство фінансів України працює з Національним банком України над механізмом виділення 15 млрд грн на ремонт українських доріг.