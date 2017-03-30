Мінфін із НБУ відпрацьовують механізм виділення 15 млрд грн на ремонт доріг - В.Гройсман
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство фінансів України працює з Національним банком України над механізмом виділення 15 млрд грн на ремонт українських доріг. Про це під час робочої поїздки на Житомирщину, заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Що стосується фінансування, в нас є 15 млрд гривень плюс 15 млрд гривень відповідно до Закону про державний бюджет, це через кошти Національного банку. Зараз ми працюємо, Мінфін працює з Національним банком для того щоб вийти вже на механізм реалізації цієї норми закону”, — повідомив Гройсман.
Він зазначив, що за один рік привести до “нормального стану” українські дороги не можливо. "Українські дороги знаходяться в хронічно жахливому стані",- підкреслив прем’єр.
Прем’єр оглянув хід ремонту автодоріг Житомищини та повідомив, що цьогоріч на ремонт шляхів планується виділити 30 млрд гривень, токож очільник уряду дадав, що цього року ремонт доріг випереджає графік.
Нагадаємо, 29 березня міністр інфраструктури україни повідомив, що Україна має вкладати 50 млрд грн щороку, аби мати якісні дороги.