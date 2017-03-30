Минфин с НБУ отрабатывают механизм выделения 15 млрд грн на ремонт дорог - В.Гройсман

"Что касается финансирования, у нас есть 15 млрд гривен плюс 15 млрд гривен в соответствии с Законом о государственном бюджете, это из-за средства Национального банка. Сейчас мы работаем, Минфин работает с Национальным банком для того чтобы выйти уже на механизм реализации этой нормы закона ", - сообщил Гройсман.

Он отметил, что за один год привести к "нормальному состоянию" Украинские дороги не возможно. "Украинские дороги находятся в хронически ужасном состоянии", - подчеркнул премьер.

Премьер осмотрел ход ремонта автодорог Житомищины и сообщил, что в этом году на ремонт дорог планируется выделить 30 млрд гривен, так же глава правительства дадав, что в этом году ремонт дорог опережает график.

Напомним, 29 марта м инистр инфраструктуры Украины сообщил, что Украина вкладывать 50 млрд грн ежегодно, чтобы иметь качественные дороги .