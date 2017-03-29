Україна має вкладати 50 млрд грн щороку, аби мати якісні дороги - В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна має вкладати протягом п’яти років від 50 млрд грн щороку для того, аби мати якісні автошляхи. Про це сказав в ефірі “5 каналу” міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“За підрахунками і нашими, і іноземних спеціалістів, для того, щоб мати якісні дороги, нам потрібно щонайменше протягом п’ятирічного періоду вкладати щонайменше від 50 мільярдів гривень щороку. Ми маємо в минулому році 10, в цьому році, дай Боже, 30 мільярдів”, — сказав В.Омелян.
Крім того, він наголосив, що 90% українських автошляхів не придатні для сучасного транспорту, як з точки зору покриття, так і з точки зору допустимого навантаження.
Міністр додав, що у цьому році запланований капітальний ремонт 2 тисяч кілометрів доріг.
Нагадаємо, В.Гройсман доручив перевірити після зими відремонтовані торік дороги.