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Украина должна вкладывать 50 млрд грн ежегодно для качественных дорог - В.Омелян

Украина должна вкладывать 50 млрд грн ежегодно для качественных дорог - В.Омелян

Киев • УНН

 • 16143 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина должна вкладывать в течение пяти лет от 50 млрд грн ежегодно для того, чтобы автодороги были качественными. Об этом сказал в эфире "5 канала" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"По подсчетам и нашими, и иностранных специалистов, для того, чтобы были качественные дороги, нам нужно минимум в течение пятилетнего периода вкладывать минимум от 50 млрд гривен ежегодно. У нас в прошлом году было 10, в этом году, дай Бог, 30 млрд", - сказал В.Омелян.

Кроме того, он отметил, что 90% украинских дорог не пригодны для современного транспорта, как с точки зрения покрытия, так и с точки зрения допустимой нагрузки.

Министр добавил, что в этом году запланирован капитальный ремонт 2 тысяч километров дорог.

Напомним, В.Гройсман поручил проверить после зимы отремонтированы в прошлом году дороги.

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