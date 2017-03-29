Украина должна вкладывать 50 млрд грн ежегодно для качественных дорог - В.Омелян

"По подсчетам и нашими, и иностранных специалистов, для того, чтобы были качественные дороги, нам нужно минимум в течение пятилетнего периода вкладывать минимум от 50 млрд гривен ежегодно. У нас в прошлом году было 10, в этом году, дай Бог, 30 млрд", - сказал В.Омелян.

Кроме того, он отметил, что 90% украинских дорог не пригодны для современного транспорта, как с точки зрения покрытия, так и с точки зрения допустимой нагрузки.

Министр добавил, что в этом году запланирован капитальный ремонт 2 тысяч километров дорог.

Напомним, В.Гройсман поручил проверить после зимы отремонтированы в прошлом году дороги.