В.Гройсман доручив перевірити після зими відремонтовані торік дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури і Укравтодору перевірити після зими стан відремонтованих минулого року доріг. Про це очільник уряду повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні надав доручення Міністерству інфраструктури України і Укравтодору перевірити після зими стан доріг, відремонтованих минулого року", - зазначив він.
Зі слів В.Гройсмана, якщо роботи були проведені якісно, то на цих ділянках не має бути проблем.
"А якщо там, як кажуть, "асфальт зійшов разом зі снігом", то винні у цьому мають нести відповідальність", - додав Прем'єр.
Нагадаємо, В.Гройсман пообіцяв особисто контролювати ремонт доріг.