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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман поручил проверить после зимы отремонтированные в прошлом году дороги

В.Гройсман поручил проверить после зимы отремонтированные в прошлом году дороги

Киев • УНН

 • 11312 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры и Укравтодору проверить после зимы состояние отремонтированных в прошлом году дорог. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня дал поручение Министерству инфраструктуры Украины и Укравтодору проверить после зимы состояние дорог, отремонтированных в прошлом году", - отметил он.

По словам В.Гройсмана, если работы были проведены качественно, то на этих участках не должно быть проблем.

"А если там, как говорится, "асфальт сошел вместе со снегом", то виноватые в этом должны нести ответственность", - добавил Премьер.

Напомним, В.Гройсман пообещал лично контролировать ремонт дорог.

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