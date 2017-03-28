В.Гройсман поручил проверить после зимы отремонтированные в прошлом году дороги

"Сегодня дал поручение Министерству инфраструктуры Украины и Укравтодору проверить после зимы состояние дорог, отремонтированных в прошлом году", - отметил он.

По словам В.Гройсмана, если работы были проведены качественно, то на этих участках не должно быть проблем.

"А если там, как говорится, "асфальт сошел вместе со снегом", то виноватые в этом должны нести ответственность", - добавил Премьер.

Напомним, В.Гройсман пообещал лично контролировать ремонт дорог.