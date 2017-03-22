В.Гройсман пообіцяв особисто контролювати ремонт доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір особисто контролювати ремонт доріг в Україні. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Я наполягаю на тому, щоб всі служби автомобільних доріг були "в полі", міністерства, хто там відповідає у вас, були "в полі". Хай з машин не вилазять, але мають дати якість. Питання зараз в організаціях, термінах, жорсткому і жорстокому контролі, бо по інакшому дороги ніхто робити не буде в країні", - сказав Прем'єр
Також він наголосив, що органам місцевого самоврядування не треба чекати сигнал з Києва.
"Окремо хочу звернутись до органів місцевого самоврядування, регіональних влад: ви теж не чекайте, що з Києва хтось буде вам давати сигнал, коли починати роботи...Я буду об'їжджати дороги постійно по країні і буду особисто пересвідчуватись в тому, як і де буде організована робота", - наголосив В.Гройсман.
Як повідмоляв УНН, з початку цього року держава витратила на подолання ямковості на дорогах 2 млрд грн.