Цього року на латання ямковості на дорогах витратили близько 2 млрд грн — В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку цього року держава витратила на подолання ямковості на дорогах 2 млрд грн. Про це сказав міністр інфрастурктури України Володимир Омелян на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Станом на цей рік ми маємо ураження ямковістю 85 тис. км доріг, з них 25 тис. км доріг державного значення. У цьому році ми вже спрямували 2 млрд на подолання ямковості, ліквідовано фактично 557 тис. кв.м покриття на загальній протяжності близько 60 тис. км доріг”, — сказав він.
За його словами, щотижня з’являється нова ямковість на дорогах близько 300 тис. кв.м.
Крім того, зазначив міністр, на сьогодні оголошено 440 тендерів на закупівлю робіт, з яких 148 — на виконання поточного середнього і дрібного ремонту.
Він уточнив, що основні роботи з ремонту доріг будуть розпочаті з кінця березня.
Як повідомляв УНН, 16 березня Прем'єр доручив В.Омеляну приступити до ремонту доріг.