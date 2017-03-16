Прем'єр доручив В.Омеляну приступити до ремонту доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернув увагу міністра інфраструктури Володимира Омеляна на необхідність проведення ремонту доріг по всій країні, на що можна мобілізувати близько 35 млрд грн. Про це Прем'єр заявив на засіданні уряду в четвер, передає кореспондент УНН.
"Звертаю увагу міністра на належну організацію робіт по розвалених дорогах країни. 95% доріг розвалені і не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. У минулому році грошей було вдвічі менше", - сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що "порядку 35 млрд ми можемо мобілізувати ресурс протягом року". "Для старту коштів сьогодні вистачає. Організуйте роботу належними чином, виходьте на дороги і подивіться, що там відбувається, щоб усі служби по всій країні почали працювати над цим питанням", - сказав голова уряду.
Нагадаємо, В.Омелян заявив, що з 2016 року 50% коштів Дорожнього фонду підуть на дороги.