Премьер поручил В.Омеляну приступить к ремонту дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратил внимание министра инфраструктуры Владимира Омеляна на необходимость проведения ремонта дорог по всей стране, на что можно мобилизовать около 35 млрд грн. Об этом Премьер заявил на заседании правительства в четверг, передает корреспондент УНН.
"Обращаю внимание министра на надлежащую организацию работ по развалившимся дорогам страны. 95% дорог развалившиеся и не надо мне объяснять, что нет денег. Деньги есть. В прошлом году денег было вдвое меньше", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что "порядка 35 млрд мы можем мобилизовать ресурса в течение года". "Для старта средств сегодня хватает. Организуйте работу надлежащим образом, выходите на дороги и посмотрите, что там происходит, чтобы все службы по всей стране начали работать над этим вопросом", - сказал глава правительства.
Напомним, В.Омелян заявил, что с 2016 года 50% средств Дорожного фонда пойдут на дороги.