Премьер поручил В.Омеляну приступить к ремонту дорог

"Обращаю внимание министра на надлежащую организацию работ по развалившимся дорогам страны. 95% дорог развалившиеся и не надо мне объяснять, что нет денег. Деньги есть. В прошлом году денег было вдвое меньше", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что "порядка 35 млрд мы можем мобилизовать ресурса в течение года". "Для старта средств сегодня хватает. Организуйте работу надлежащим образом, выходите на дороги и посмотрите, что там происходит, чтобы все службы по всей стране начали работать над этим вопросом", - сказал глава правительства.

Напомним, В.Омелян заявил, что с 2016 года 50% средств Дорожного фонда пойдут на дороги.