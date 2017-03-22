В этом году на латание ям на дорогах потратили около 2 млрд грн - В.Омелян

"По состоянию на этот год мы имеем поражения ямочностью 85 тыс. км дорог, из них 25 тыс. км дорог государственного значения. В этом году мы уже направили 2 млрд на преодоление ям, ликвидировано фактически 557 тыс. кв.м покрытия на общей протяженности около 60 тыс. км дорог ", - сказал он.

По его словам, каждую неделю появляется новая ямочность на дорогах около 300 тыс. кв.м.

Кроме того, отметил министр, на сегодня объявлено 440 тендеров на закупку работ, из которых 148 - на выполнение текущего среднего и мелкого ремонта.

Он уточнил, что основные работы по ремонту дорог будут начаты с конца марта.

Как сообщал УНН, 16 марта Премьер поручил В.Омеляну приступить к ремонту дорог .