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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман обещает, что будет лично контролировать ремонт дорог

В.Гройсман обещает, что будет лично контролировать ремонт дорог

Киев • УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен лично контролировать ремонт дорог в Украине. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Я настаиваю на том, чтобы все службы автомобильных дорог были " в поле ", министерства, кто там отвечает у вас были " в поле ". Пусть из машин не вылезают, но должны дать качество. Вопрос сейчас в организациях, сроках, жестком и жестоком контроле, потому что по другому пути никто делать не будет в стране ", - сказал премьер

Также он отметил, что органам местного самоуправления не надо ждать сигнал из Киева.

"Отдельно хочу обратиться в органы местного самоуправления, региональным властям: вы тоже не ждите, что из Киева кто-то будет вам давать сигнал, когда начинать работы ... Я буду объезжать дороги постоянно по стране и буду лично убеждаться в том, как и где будет организована работа ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как повидмоляв УНН, с начала этого года государство потратило на преодоление ям на дорогах 2 млрд грн .

Украинские Национальные Новости

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