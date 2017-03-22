В.Гройсман обещает, что будет лично контролировать ремонт дорог

"Я настаиваю на том, чтобы все службы автомобильных дорог были " в поле ", министерства, кто там отвечает у вас были " в поле ". Пусть из машин не вылезают, но должны дать качество. Вопрос сейчас в организациях, сроках, жестком и жестоком контроле, потому что по другому пути никто делать не будет в стране ", - сказал премьер

Также он отметил, что органам местного самоуправления не надо ждать сигнал из Киева.

"Отдельно хочу обратиться в органы местного самоуправления, региональным властям: вы тоже не ждите, что из Киева кто-то будет вам давать сигнал, когда начинать работы ... Я буду объезжать дороги постоянно по стране и буду лично убеждаться в том, как и где будет организована работа ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как повидмоляв УНН, с начала этого года государство потратило на преодоление ям на дорогах 2 млрд грн .