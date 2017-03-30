Руководство МВФ соберется на заседание по траншу для Украины - В.Гройсман

"Вчера я завершил переговоры с руководством МВФ и сегодня будет объявлено о том, что они объявляют заседания - это хорошая новость для Украины. Нам нужно восстанавливать украинскую экономику", - сообщил В.Гройсман.

Напомним, 30 марта премьер-министр В.Гройсман сообщил, что министерство финансов Украины работает с Национальным банком Украины над механизмом выделения 15 млрд грн на ремонт украинских дорог .