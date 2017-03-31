В реестре более 1 млн 31 тыс. э-деклараций - НАПК

"По состоянию на 15:40 в Реестре 1 млн 31 тыс. 534 э-деклараций", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего зарегистрировано пользователей - 1 млн 108 тыс. 93, всего документов - 1 млн 167 тыс. 173, деклараций ежегодных за 2016 год - 825 тыс. 772, всего документов за 2016 - 1 млн 31 тыс. 534.

Как сообщал УНН, НАПК завершит проверку первой электронной декларации до конца апреля.