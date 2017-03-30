П.Порошенко дав доручення Генштабу і Міноборони щодо припинення вогню з 1 квітня (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України і міністру оборони України Степану Полтораку щодо припинення вогню з 1 квітня. Про це у Twitter написав прес-секретар Глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент дав усі необхідні команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо режиму припинення вогню з 1 квітня", - написав С.Цеголко.
Президент дав усі необхідні команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо режиму припинення вогню з 1 квітня. pic.twitter.com/Ur4pyRCk9I— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 березня 2017 р.
Як повідомляв раніше УНН, Збройні сили України готові до перемир'я, але в разі загрози вживатимуть відповідні адекватні заходи.