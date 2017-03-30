Збройні сили України готові до перемир'я - С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Збройні сили України готові до перемир'я, але в разі загрози вживатимуть відповідні адекватні заходи. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"ЗСУ готові до початку перемир'я, але я хочу сказати, що разом з тим, якщо буде загроза військовим на своїх позиціях, на яких вони знаходяться, ми будемо захищати життя наших військових", - сказав С.Полторак.
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Він додав, що в разі виникнення загрози ЗСУ будуть приймати "відповідні адекватні заходи", щоб не допустити захоплення українських територій, нових позицій.
"Я сподіваюсь на те, що цей раз всі домовленості будуть виконані, але це в першу чергу залежить від терористичних угруповань і РФ", - підкреслив С.Полторак.