Вооруженные силы Украины готовы к перемирию - С.Полторак

"ВСУ готовы к началу перемирия, но я хочу сказать, что вместе с тем, если будет угроза военным на своих позициях, на которых они находятся, мы будем защищать жизнь наших военных", - сказал С.Полторак.

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Он добавил, что в случае возникновения угрозы ВСУ будут принимать "соответствующие адекватные меры", чтобы не допустить захвата украинских территорий, новых позиций.

"Я надеюсь на то, что в этот раз все договоренности будут выполнены, но это в первую очередь зависит от террористических группировок и РФ", - подчеркнул С.Полторак.