Україна готова до припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня — Міноборони

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Збройні сили України і інші відомства, задіяні в антитерористичній операції, готові до виконання усіх рішень мінської групи. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Хочу зазначити, що ЗС України і інші відомства, які задіяні в антитерористичній операції, готові до виконання усіх рішень мінської групи. Ми готові і до відведення, і до одностороннього припинення вогню, яке на сьогодні і так виконуються. Ми чекаємо лише кроків з іншої сторони”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, тристороння контактна група у Мінську 29 березня погодила припинення вогню у зв'язку з Великодніми святами з 1 квітня.

Українські Національні Новини

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