Сторони у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Тристороння контактна група у Мінську сьогодні погодила припинення вогню в зв'язку з Великодніми святами з 1 квітня. Про це заявив представник РФ в контактній групі Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Безсумнівний позитив - узгоджена сьогодні заява контактної групи. В ньому відзначена безальтернативність мінських угод і заявлена рішучість дотримуватися повного припинення вогню з півночі 1 квітня 2017 року зв'язку з Великодніми святами", - сказав Б.Гризлов.
Як повідомляв УНН, 29 березня засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.