Сторони у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

"Безсумнівний позитив - узгоджена сьогодні заява контактної групи. В ньому відзначена безальтернативність мінських угод і заявлена ​​рішучість дотримуватися повного припинення вогню з півночі 1 квітня 2017 року зв'язку з Великодніми святами", - сказав Б.Гризлов.

Як повідомляв УНН, 29 березня засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.