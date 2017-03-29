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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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11 марта, 14:12 • 131748 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121801 просмотра

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11 марта, 13:14 • 107026 просмотра

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Стороны в Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

Киев • УНН

 • 13934 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Трехсторонняя контактная группа в Минске сегодня согласовала прекращении огня в связи с Пасхальными праздниками с 1 апреля. Об этом заявил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Несомненный позитив - согласованная сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минским соглашениям и заявлена ​​решимость придерживаться полного прекращения огня с ночи 1 апреля 2017 связи с Пасхальными праздниками", - сказал Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, 29 марта заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске.

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