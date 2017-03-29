Стороны в Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

"Несомненный позитив - согласованная сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минским соглашениям и заявлена ​​решимость придерживаться полного прекращения огня с ночи 1 апреля 2017 связи с Пасхальными праздниками", - сказал Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, 29 марта заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске.