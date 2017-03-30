Украина готова к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля - Минобороны

“Хочу отметить, что ВС Украины и другие ведомства, которые задействованы в антитеррористической операции, готовы к выполнению всех решений минской группы. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое сегодня и так выполняются. Мы ждем только шагов с другой стороны”, — сообщил он.

Как сообщал УНН, трехсторонняя контактная группа в Минске 29 марта согласовала прекращение огня в связи с пасхальными праздниками с 1 апреля.