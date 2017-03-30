П.Порошенко дал поручение Генштабу и Минобороны о прекращении огня с 1 апреля (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и министру обороны Украины Степану Полтораку о прекращении огня с 1 апреля. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля", - написал С.Цеголко.
Президент дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля. pic.twitter.com/Ur4pyRCk9I- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 марта 2017
Как сообщал ранее УНН, Вооруженные силы Украины готовы к перемирию, но в случае угрозы принимать соответствующие адекватные меры.